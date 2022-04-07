29岁男涉求职庞氏骗局被捕 另三人受查

（早报讯）声称可通过看电影预告片赚钱，29岁男子涉求职庞氏骗局被捕，另外三人涉案，正接受警方调查。

警察部队星期三（4月6日）发文告指出，警方本月1日至5日，在全岛展开打击诈骗活动的执法行动，商业事务局逮捕了一名29岁男子，他涉嫌诱骗求职者可通过观看电影预告赚佣金。

警方是在3月30日接到举报，得知名为“Moviitech”诈骗平台正在兴起。不少求职者是通过Telegram、面簿、Instagram及Youtube等平台收到消息，或有网上广告宣称这是一个简单且能赚钱的机会。加入会员后，可以通过在平台观看电影预告片来赚钱，还可以邀请更多人加入平台来赚取更多报酬。

在求职者观看预告片赚钱之前，他们需要注册户头并购买不同的会员计划，价格介于65元至450元，所有的充值及提款都是通过银行转账进行。

在多数案件中，求职者在初期都误以为这是一份合法工作，因为他们可以赚到佣金和报酬，直到他们无法从户头中提出钱或拿不到佣金后，才意识到受骗。

本次执法行动中，商业事务局同时在全岛多处展开行动，逮捕了一名男子，还锁定三名介于18岁至41岁的男子，他们涉嫌参与相关诈骗活动，目前正在协助调查。初步调查显示，这家公司相信是通过多层营销策划设下庞氏骗局。涉案的四人被指通过打广告招聘求职者成为会员，并利用银行户头收钱。

根据刑事法典第424A节不诚实作出虚假陈述罪名，罪成可被判坐牢最长20年或罚款，或两者兼施。一旦欺诈罪成，则将面临最长10年监禁及罚款。

警方提醒求职者对网上招聘广告保持警惕，特别是承诺可在家办公或轻松赚高薪的广告。合法工作不需要求职者提前付款来确保工作机会或以此赚取佣金，这样的行为通常是骗子的惯用伎俩。为避免卷入洗钱活动，公众应拒绝将自己的个人银行户头或加密户头提供给他人。

当局也表示，公众接到海外号码对方却自称来自本地机构时应该提防，也应避免向陌生人提前支付款项，也应随时向招聘公司验证来电的真伪。

公众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。此外，公众也可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料都将保密。