（早报讯）美国联邦储备局最新出炉会议纪要无法缓解市场紧张情绪，华尔街隔夜股市连续两个交易日下跌。

纳斯达克指数下跌2.22％，道琼斯工商指数和标普500指数则各跌0.42％和0.97％。

新加坡海峡时报指数昨日（4月6日）回跌0.64％或22.06点，闭市报3422.95点。

今日（7日）开盘前可关注个股：

*祐玛战略（Yoma Strategic）昨日股价大涨8.38％至0.181元，交易量飙升至7419万股（总值1326万元），是接近一年来最高，位居全场第二活跃股。它遭新交所监管公司询问为何股票异常交易。集团回复不知道任何原因。

*远东化学工业（Chemical Industries）答复新交所询问时表示，一家国际招聘公司已被委托协助公司寻找新的总裁。由于搜寻工作仍在进行，公司已将庄熙国的临时总裁任期再延长三个月。当新总裁被任命后，公司将发布公告。

*被通知除牌的天秤集团（Libra Group）已向新交所提交上诉。它已找到新的潜在投资者，有新发展时将发布更新信息。

*GP工业（GP Industries）披露，非直接子公司金山电化工业（GP Battery Technology），已脱售所持台湾挂牌公司新盛力科技公司（STL Technology）的900万股股权，总售价2亿1470万台币（1015万新元）。

*国际眼科中心（ISEC Healthcare）向之前收购四家公司的卖方索偿约16万元现金，以弥补盈利保证（profit guarantee）出现落差。