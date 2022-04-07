组屋转售价连续21个月上扬 3月交易量环比涨19.2%

（早报讯）本地组屋转售价连续21个月上扬，3月整体组屋转售价环比上升0.7％，同比上涨12％。交易量则比2月增加19.2%，达2269宗，其中27宗以至少百万元的价格易手。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）今天（4月7日）发布的预估数据，上个月成熟市镇与非成熟市镇的组屋转售价格指数环比分别上涨0.5％和0.9％。

三房式组屋的转售价上涨1.4％，四房式组屋的涨幅为0.7％，单层公寓式组屋的涨幅为0.6%。五房式组屋的转售价则下滑0.1％。

在组屋转售交易量方面，上个月共有2269个组屋单位转手，比今年2月猛增19.2%，同比下滑7.3％。

其中，以至少百万元转售的交易有27宗，占上月转售交易总量的1.2％，比今年2月的29宗百万组屋交易量略减两宗。

上月创下最高转售价的是达士岭摩天组屋一个五房式单位，以138万8888元成交。其次为达士岭摩天组屋的另一个五房式单位，以134万8888元转手；碧山怡然阁（Natura Loft）一个五房式私人组屋（DBSS）单位也以127万元成交。

非成熟市镇的最高转售价则是位于兀兰81街的单层公寓式组屋单位，以95万元转手。其次是位于后港21街的一个双层公寓式单位，以92万8000元成交；武吉巴督6道的一个五房式组屋单位则以90万元转手。