警方查238家按摩院 39名女子被捕

（早报讯）警方突击检查遍布全岛的238家按摩院，其中100家按摩院涉嫌违规，另有39名女子涉违反妇女宪章或雇佣外籍劳工法令被捕。

警方今天（4月7日）发文告指出，当局在1月24日至3月26日间，针对遍布全岛的238家按摩院进行突击检查。其中100家按摩院被发现违反按摩院法令，包括无执照经营，未能确保员工不提供性服务等。

四家按摩院则违反冠病19（临时措施）（管制令）条例，包括没能减少员工与顾客之间的接触，未能确保所有员工和顾客戴口罩等。这些按摩院或面临被令关闭10天及罚款1000元，未戴口罩的初犯者可面临300元罚款。另有39名女子在妇女宪章及雇佣外籍劳工法令下被捕。

无照经营按摩院的业者一旦罪成，将面临1万元罚款，或最长两年监禁，或两者兼施；重犯者则面临最多2万元罚款，最长五年监禁，或两者兼施。违反按摩院法令的违例者可罚款不超过5000元。重犯者可罚款不超过1万元，或坐牢不超过两年，或两者兼施。违反冠病19（临时措施）（管制令）条例者，则将面临最长半年监禁，或罚款1万元，或两者兼施。

警方下来会继续对按摩院进行定期执法检查，业者和公众也应认真对待当前的安全管理措施，警方绝不容忍任何违反条例的行为，违法者将依法严惩。