本地股市周四早盘跌0.53％

（早报讯）美国联邦储备局最新出炉的会议纪要无法缓解市场紧张情绪，华尔街隔夜股市连续两个交易日下跌，本地及区域股市也低开。海峡时报指数今天（4月7日）中午报3404.66点，跌18.29点或0.53％。

海指早盘最高3408.15点，最低3395.56点。全场成交量5亿3328万股，成交额4亿9195万元，上升股132只，下跌股210只。

跌幅显著的成份股有丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），下跌2.14％至1.83元。占海指权重最大的本地银行股皆下滑，跌幅不超过0.48％。

亚太区域股市早盘普遍走低，东京下跌1.68％，上海、深圳、香港、悉尼和首尔股市的跌幅介于0.51％至1.4％。

联储局昨日（6日）发布3月份会议纪要暗示，当局将以每月最高950亿美元（1292亿新元）的幅度缩小资产负债表，进一步收紧整体信贷。

此外，许多出席会议的官员上月本来更倾向于加息50基点，但基于俄乌战争的影响，最后才决定仅加息25基点。他们表示如果价格压力未能缓和，未来一次或多次升息50个基点是适当的。

投资中介Miller Tabak + Co首席市场战略师马里（Matt Maley）告诉彭博社，联储局接下来会非常激进，即使对经济增长和股市产生负面影响。

基于联储局可能大幅调高利率，有分析师看好本地银行股的前景。

新加坡兴业银行分析师在最新报告中指出，本地银行股可能会起伏不定，基于股票自2020年底以来突出表现。不过，“边境重新开放和利率上升对2022财年收益带来积极影响和强劲资产负债表，我们认为银行股将在几个月内走高。”

该行对银行股维持“增磅”评级，首选个股为星展集团（DBS）和大华银行（UOB），目标价为42.7元和38.1元。