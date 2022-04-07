李宗伟来我国执教？ 羽总：近期将公布单打主教练

（早报讯）马来西亚羽毛球传奇李宗伟希望以教练身份回归羽坛，并透露称已收到多个亚洲国家的邀请。针对李宗伟来我国执教的可能性，新加坡羽总发言人不愿置评，但表示羽总将会在短期内宣布单打主教练人选。

李宗伟在2019年6月退役，至今已有近三年时间。对于未来动向，40岁的李宗伟近期对马来西亚《新海峡时报》表示：“我只能透露，有几个亚洲国家已经邀请我担任他们的国家教练。”

自印度尼西亚籍名帅穆约在今年1月离任后，新加坡羽毛球队单打主教练的位置就一直空着。这使得我国成为了李宗伟首次执教的热门候选地。《联合早报》在星期四（4月7日）向羽总问询，是否将聘请李宗伟担任教练时，羽总发言人表示不愿置评，不过羽总发言人表示，羽总将在短期内公布单打主教练人选。

马国羽总秘书吴志强也已经表示，马国羽总随时欢迎李宗伟回归。他说：“首先我们需要承认李宗伟是一个传奇人物，我们总是欢迎宗伟回来，到目前为止，我们还没有收到他的任何消息。是的，马国羽总的大门永远向他敞开。”自去年底以来，已经有三位教练离开了马国羽总，因此马国羽总也有空缺。

在《新海峡时报》的采访中，李宗伟表示他现在将家庭放在首位，不急于做决定。他说：“我的第一顺位是我的家人，我对现在所处的位置非常满意，这非常重要。自从退休以来，我一直专注于我的事业，我不急于做任何事情，生活本来就是要享受的。”