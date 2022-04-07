巴士车长疑朝汽车比中指 新捷运采取纪律处分

（早报讯）巴士车长疑对汽车司机比中指，新捷运表示，巴士车长的不当行为有违专业操守，公司对此向来采取零容忍态度，涉事车长已受到纪律处分。

这起事件发生在上周二（3月29日），地点是位于淡滨尼7道的路口。

网上流传的视频显示，当时，备有行车记录器的车子，正打算右转驶进黄格，进入巴士的车道。汽车司机的视线相信被一辆白色小型巴士阻挡，没有看到一辆新捷运巴士正缓缓开来，汽车因此驶进黄格，才近距离停下。巴士车长或许因此对汽车司机感到不满，巴士从汽车前驶过时，车长竟举手比中指，还前后晃动手指两次才离开。

涉事的汽车司机过后报警，根据网上公开的报警记录显示，当时车内坐着一家五口，除了汽车司机及他的妻子外，还有他的两个儿子和女儿。汽车司机表示，一家人不明白为何巴士车长这样做，特别是自己的妻女感觉受到侮辱和冒犯，指车长的路霸行为也可能影响到其他公路使用者。

新捷运企业联络副总裁（特级）陈贵珍答复《联合早报》询问时指出，对于巴士车长的行为绝不宽恕。新捷运对于这种不得体、不符合员工职业操守的行为采取的是零容忍态度。目前已对涉事的巴士车长进行纪律处分。新捷运也向涉事的汽车司机及他的家属道歉。

相关视频在网上也引发热烈讨论，不少网民谴责巴士车长的行为，不过也有网友提出猜测，根据视频显示，当时巴士正直行，而汽车要右转进入车道，应该注意让路，可能是因此造成误会。网友们也表示，无论汽车司机是否有所不妥，巴士车长也不应该作出比中指如此不得体的行为。