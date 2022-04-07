2月公民失业率跌落至3.2％ 低于疫情前水平

（早报讯）我国就业情况持续好转，今年2月整体失业率下跌至2.1％，公民失业率也跌至3.2％，低于2019年12月冠病疫情前的水平。

人力部今天（4月7日）公布今年2月经季度调整的失业率数据，整体失业率下跌0.2个百分点，从2.3％跌至2.1％；居民失业率则下跌0.1个百分点，从1月的3.1％跌至3.0％；公民失业率则从3.3％滑落0.1个百分点至3.2％。

相较之下，2019年12月疫情前的整体、居民和公民失业率，分别为2.3％, 3.2％和3.3％，意味着今年2月的失业率已低于疫情前。

2月份我国居民失业人数为7万1700人，公民失业人数则为6万5000人。

人力部预计，未来失业率将继续在这一水平波动，目前高职位空缺数量可能进一步降低失业率，但与此同时全球经济的下行风险也有所增加，供应链的长期受阻以及能源价格上涨可能影响商业情绪和盈利。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在面簿分享失业率数据时说：“过去两年来雇主和雇员展示出坚韧性，雇主在招聘时不再只是考虑传统的'即插即用'（plug and play）模式，雇员也愿意接受新工作机会和学习新技能。”

陈诗龙指出，政府将继续提供支持帮助企业和雇员转型。随着边境管控和安全管理措施放宽，他有信心本地劳动市场接下来几个月将继续保持平稳。