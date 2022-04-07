新翔集团打造1.5亿元食品中心 自动化程序提升生产效率

（早报讯）新翔集团打造全新一站式食品创新中心，透过大量采纳自动化程序与机器人科技来提高食品生产效率并加强韧性。食品中心预计2024年落成。

耗资1亿5000万元打造的新翔集团食品中心（SATS Food Hub）坐落在裕廊创新区（Jurong Innovation District），面积约2万平方米。五层楼高的食品中心设施包括食品生产设备、厨房、创新实验室、储藏与物流中心、食阁以及体验中心。

贸工部长颜金勇今天（4月7日）出席新翔集团食品中心动土仪式致辞时说，食品中心是首个加入裕廊创新区生态系统的餐饮领域企业，这将强化裕廊创新区作为一个先进制造中心的地位，并创造更多协作机会，在本地和区域推动先进制造方案的采纳。

“这将加强本地的食品生产生态系统，与许多研究中心、农业食品科技起步公司以及商联会相辅相成，携手迈向成为亚洲领先食品与营养中心的远景。”

颜金勇也说，食品中心将创造食品工程、产品开发、商业开发以及供应链运作等方面的就业机会。透过食品中心，食品生产价值链上的业者也能测试新产品与服务，以在新市场将可行的食品解决方案商业化。

为提高运作效率，食品中心将大量采纳自动化程序与机器人科技。例如，批量生产餐点的过程将采用自动化程序，一些原本需要人力的工作如组装餐点，下来可由“机器手指”完成。

同时，食品中心的生产程序也将利用物联网科技，以提供有助于生产规划的数据并减少食物浪费。

集团下来将为员工提供培训，以提升他们的技能，协助他们掌握自动化系统。

除了飞机餐，食品中心所生产的食品也会供应给医院、新加坡武装部队等。

食品中心也会和裕廊创新区周围的起步公司、中小型企业以及高等学府合作，加强食品生产方面的创新。