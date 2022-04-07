扮女经纪谎称助圆网红梦 男子骗34少女传裸照监三年半

谎称能帮助圆“网红梦”，不仅有酬劳还有免费衣服穿，男子假扮“女经纪”骗34名少女传上百张性感及裸露照片给他，年纪最小的受害者只有11岁。

陈俊杰（译音，25岁）遭逮捕后被控37项性剥削未成年少女及欺骗的罪名。他今早（4月7日）承认其中11项罪名，余项交由法官下判时一并考虑。

年纪最小受害者仅11岁

根据案情，被告在2017年10月开始，通过社交平台Instagram找寻“目标”，专挑漂亮的少女下手，最小只有11岁。

他成立了名叫“Audrey”的账号后，向这些漂亮的少女发电邮，骗说自己是一名“著名模特儿公司”的“女经纪”，能够帮助她们成为“网红”。

被告还在电邮中说，当“网红”每天能赚高达50元，只要穿他寄来的衣服拍几张照片发过来就能应征，而且衣服都送给她们。

每当有女生上钩，他就向对方施压，说公司在进行“海选”，40多名应征者中只有十个人能够成为“网红”。他告诉女生，说若要展现她们的“自信”或“潜质”，就应发送性感照及裸照给他。

若女生不肯传裸照，他要不死缠烂打，要不就编造各种谎言骗女生就范。有一次，他甚至以真实身份谎称自己是“女经纪”的老公，说女生不发裸照，“怀孕”的“女经纪”就会失业，原本不想发裸照的女生最终心软答应。

在被告的威逼利诱下，一共34名少女为了圆“网红梦”，传给被告上百张的性感照及裸照。

被告代表律师求情时说，他已真心悔过，如今只想尽快把这段“黑暗史”放下，请求法官从轻发落。

法官下判时指出，受害者的数目令人震惊，而且被告明显是在一番精心策划后犯案，刑罚必须足够严厉，以儆效尤，判他坐牢三年半。