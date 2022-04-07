暴打德士司机致肩膀脱臼 洋公司董事罪名成立

（早报讯）投资公司董事酒后搭德士，半路突然打开德士车门，还把德士司机打至肩膀脱臼，今天（4月7日）被判疏忽行事和蓄意伤人罪名成立。

来自英国的被告保罗·约翰·墨菲（Paul John Murphy，60岁）是私人投资控股公司PWS Holdings的董事。已成为本地永久居民的他不认罪，法庭日前针对他面对的两项罪名展开审讯。

事件发生在2018年3月2日晚上10时30分左右。被告当晚与客户约喝酒，过后召德士回家，上车后坐在左后座。

控方的结案陈词叙述，德士来到中央快速公路出口处，在通往欧南园方向路段的红灯前停下时，被告突然打开左边的后车门，迫使正在左边车道行驶的汽车紧急闪避。

德士司机见状，急着叫被告关门。被告关门后，因为不满德士司机提高声量说话，开始打对方的左手臂。司机举手尝试阻止被告时，左手臂被被告击中，导致左肩膀脱臼。

司机感到剧烈疼痛，马上停车并叫被告下车。他随后联络两名德士司机朋友帮忙，将他送往安微尼亚山医院治疗。

墨菲坚称没有使用暴力，反指德士司机先挑衅，对他大喊和飙脏话，甚至对着他挥拳头。被告称他觉得受威胁，因此伸出手“阻止”对方靠近。法官却引述医生的专业意见，指在这情况下，德士司机不太可能受伤导致脱臼。

被告说辞反复 控方：不可靠

问及为何没在事后报警，被告称他觉得报警“不重要”，隔天也已把事情忘得一干二净。控方驳斥，这说法简直难以置信。

控方也指被告的说辞不可靠。他起初称在德士睡着了，在不知情的情况下打开德士车门，听到司机大喊时才惊醒。但他后来称当时清醒，只是误以为到达目的地，才开车门准备下车。被告也说不清他当时是否喝醉。

法官发表裁决时指出，受害者的说辞较为可靠，也与医疗证据吻合，因此决定判被告罪成。

根据会计与企业管制局（ACRA）记录，除了2019年起担任的董事职位，被告也在1997年至2021年之间，曾担任另外四家保险经纪公司的董事。

案展5月24日下判。