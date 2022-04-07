李显龙总理：冠病疫情虽已好转 我国仍未脱离险境

（早报讯）两年前的今天，新加坡进入为期八周的病毒阻断措施期。如今冠病疫情虽已好转，但李显龙总理提醒，我国仍未脱离险境，民众须继续履行社会责任，遵守安全管理措施。

我国在2020年4月7日实行病毒阻断措施，直到6月1日。李总理今天（4月7日）在面簿发文说，当时无关联冠病病例激增，政府不得不作出这个艰难决定，以降低感染，保护生命。当时有许多商店和生意关闭，雇员转为远程办公，学校则全面实行居家学习。

“我们的街道一片寂静，那是个充满颠覆性变化的时期，各大领域停滞不前，我们的经济受到重创。”

虽面对困境，新加坡人仍保持团结和坚韧。左邻右舍为无法外出的邻居购买食物和日用品，志愿者也自发帮助弱势群体。

李总理说，政府也推出了全面的经济援助措施保企业、保生计。与此同时，医护人员和必要服务雇员在抗疫前线首当其冲，以确保社会能持续运作。

时隔两年，我国疫情形势已好转，多数人口接种了冠病疫苗和追加剂，很多人也曾染疫并已经康复，提高了人口免疫力。

我国也落实了安全管理措施，在必要时可放宽或收紧。尽管戴口罩的规定已放宽，李总理乐见多数新加坡人仍选择保持谨慎，在户外戴上口罩。

李总理提醒，我国仍未脱离险境，医疗系统的负担依然沉重，医护人员还在日以继夜辛勤地工作。

“在适应新常态的过程中，请继续履行社会和个人责任，在感到不适时自行检测，遵守现有的安全管理措施。让我们继续向前迈进，共同克服这场大流行病。”