校际运动会全面复办 6万学生参与所有29项目

（早报讯）我国规模最大的年度青年体育赛事——全国校际运动会全面恢复所有赛事，约6万名学生将参加全部29项体育项目。学生运动员时隔两年再次参赛，为了让他们能够更好地适应赛事，一些体育项目的比赛时间将被缩短，中场休息时间和次数会增加。另外，一些体育项目的替补人数也会增加，以免队员因确诊而无法参赛。

全国校际运动会（National School Games）开幕式今天（4月7日）在淡滨尼天地举行，教育部长陈振声致辞时说：“学生当中的疫苗接种率很高，这让我们有信心按原有形式恢复所有体育项目，同时也可以降低参赛的风险。”

他指出，超过97%的中学生和初级学院学生已经完成疫苗接种，小学生的疫苗接种计划也正在进行中，目前有约七成的小学生已完成接种。

校际运动会于今年3月至8月举行，所有的29项体育项目都将恢复赛事。除了橄榄球以七对七的形式比赛，其余体育项目按原有形式进行。

当局意识到许多学生运动员因安全管理措施而无法进行完整的训练，两年来也缺乏比赛经验，因此对某些体育赛事作出了一些调整。

例如地板钩球（floorball）A、B及C组比赛时间就从以往的15分钟缩减至12分钟，每个中场休息时段也从以往的3分钟增至5分钟。另外，可报名参赛的人数从16名增加至18名，这意味着学校能够增派替补球员。

每个体育项目的赛事调整都有所不同，例如英式女篮B、C和高年级组别的比赛时间从10分钟降至7分钟。

由于疫情，部分运动项目自2020年已暂停校际比赛。去年，12项校际比赛项目恢复举办，包括保龄球、“三对三”排球以及藤球这类队员人数较少的项目。