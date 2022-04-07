孪生兄弟袭警致脑震荡 一人判监一人认罪

（早报讯）夫妻凌晨在组屋底层吵架，惊动四名警员到场，丈夫的孪生兄弟出头与警员对峙，两兄弟甚至联手对警员拳打脚踢，打到警员脑震荡和耳朵出血。这名替兄弟出头的男子，打伤警员意犹未尽，还恫言要杀警员。

控方在庭上斥责男子，指他已有两个类似案底，却还一再重犯，显然是个“无药可救”的罪犯，他此次的暴力行为更加野蛮粗暴，是本地最严重的袭警案之一。

这对28岁的孪生兄弟是法尔汉和菲克礼，两人事后都被控上庭。案发当晚跟妻子吵架的法尔汉，去年6月认罪后被判坐牢33个月又四周、鞭打三下和罚款3500元。

菲克礼则面对七项控状，他今天（4月7日）承认蓄意重伤公务员、刑事恐吓、破坏公物和抵触社团法令等五项控状，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，两兄弟于2020年2月23日凌晨在家喝酒，法尔汉后来与妻子在裕廊西74街第755座组屋底层吵架，惊动公众拨电报警。

四名警员现场后发现法尔汉的妻子正在哭，于是上前询问详情，法尔汉这时突然爆粗口。

菲克礼听到吵闹声也跑下楼，怒气冲冲质问警员发生什么事，并警告警员不要插手法尔汉和妻子的纠纷。

他后来听到法尔汉表示对其中一名警员“看不顺眼”，便气得一拳打向该警员，法尔汉见状也上前一同围殴警员。

被暴打的警员当时尝试压制菲克礼，法尔汉却举脚狠狠踢向警员，导致警员左耳流血。

其他警员赶紧上前压制法尔汉，其中一名警员也掏出警棍制止菲克礼，但菲克礼丝毫不收敛，声称自己是私会党员，继续攻击已经受伤的警员，直到自己的家人下楼才住手。

另外两名警员不久后也到现场支援，他们为菲克礼戴上手铐时，菲克礼情绪激动，不断爆粗口，还恫言要杀警员，扬言自己“不怕被控谋杀”。

被押上警车前，菲克礼突然一头撞向另一名警员的脸部，导致后者鼻子骨折，拿了五天病假。

菲克礼接着在警车内猛撞车门，导致车门受损，花了1255元维修。

只因被告的孪生兄弟“看不顺眼”而被打伤的警员，事后被诊断出有脑震荡，脸部、眼皮和耳朵也受伤，拿了29天的病假。

庭上揭露，菲克礼念中二时就已加入私会党，他也曾在2012和2017年犯下类似的案底，分别被判缓刑监视和入狱八周。

控方指出，菲克礼于2017年因兜售漏税香烟被捕，他当时一度拒捕，还拿玻璃瓶丢向执法人员，但他此次的暴力行为更加蛮横，持续对警员暴力相向和爆粗口，前后大闹两分钟多。

控方指，警员当时只是执行任务到场了解情况，两兄弟却在没有被激怒的状况下，无缘无故袭警，而且被告事后曾一度不认罪，拖延两年多才选择认罪，明显没有悔过之意，吁请法官判被告坐牢54个月至60个月，以及打鞭六下。

控方也强调，菲克礼比法尔汉迟了约10个月才认罪，而且他不仅有类似案底，事后也未作出赔偿，因此罪责比法尔汉来得重。

律师代为求情时指菲克礼有反社会人格，也有情绪管理问题。他事后看到随身摄录机拍下的画面后，也对自己的行为感到震惊，并承诺不再喝酒，也会改过自新，恳请法官判他坐牢44个月和打鞭三下。

案展5月23日下判。