老板娘非法注册预付卡 500多张转售阿窿进行骚扰

（早报讯）利用游客资料注册超过3000张手机预付卡，其中500多张转售给阿窿用来骚扰人，精品店老板娘被判坐牢18个月。

现年64岁的新加坡籍被告刘秀文，今天（4月7日）承认35项抵触滥用电脑法令的罪名，控方以其中五项提控，余项交由法官下判时纳入考量。

案情显示，被告从上世纪90年代就在新加坡世贸中心（现港湾中心）经营精品店Memento and Accessory，2013年搬至珍珠大厦，生意包括售卖手机预付卡。由于购买手机预付卡时必须注册，被告因此掌握了不少旅客的护照资料，她利用这些非法资料注册更多的手机预付卡，卖给登船人员，由他们转售给抵新的船员。

根据我国规定，预付电话卡的卖家，必须先核实顾客身份，且确保证件持有者亲自到场领取手机预付卡时才能进行注册，被告显然没有按照规矩做事。

被告的偏门生意越做越大，最后还利用亲戚名字多开一家公司，以便向电信公司申请更多注册手机预付卡。被告每卖一张手机预付卡，就能赚取1元5角至4元佣金，生意好时每月可售卖近1000张。

当局于2005年限制每人最多只能注册10张手机预付卡，2014年则减至3张，但被告的生意丝毫不受影响，甚至有登船人员变为常客，提供资料给被告进行注册。其中一名登船人员潘耀兴（63岁）为被告提供了数百人的护照资料，他因教唆被告干案，早前被判坐牢四个月。

被告的生意越做越大，“顾客群”渐渐扩大至阿窿，后者向她购买了预付电话卡之后，用它来骚扰欠债人和发出借贷广告。被告清楚知道手机预付卡有可能被转售给不明人士，但她没有因此停止这服务。

2021年2月5日，被告的精品店被警方扫荡，被告也因此得付出惨重代价。警方调查揭露，在2019年11月至2020年2月的三个月之间，被告非法注册至少3391张手机预付卡，其中至少537张卡被阿窿滥用。控方表示，这些非法手机预付卡的总数量，相信会高出许多。

控方指出，除了非法借贷，非法注册手机预付卡通常用于诈骗、非法赌博和恐怖活动等罪案。资料被滥用的顾客，也可能因此遭警方调查，被告从头到尾只顾及自己的利益。

被告求情时表示知道错误，并声称不知道手机预付卡会被转售给阿窿，恳请法官从轻发落。控方指尽管如此，被告没有核对顾客身份就注册手机预付卡，此举已经触犯法律。（人名译音）