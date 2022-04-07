艾来得科技特别审计报告：托管户头3300万元资金仍状况不明

（早报讯）挂牌公司艾来得科技（Allied Technologies）特别审计报告指出，在托管户头不翼而飞的资金（约3300万元）目前仍然状况不明，特别审计师也未能确定涉及该户头的有关交易，都是预谋计划的一部分或都是独立的交易。

新交所监管公司（SGX RegCo）针对特别审计报告的发现指出，许庆育（Hsu Ching Yuh）作为艾来得科技的前董事总经理兼总裁，是公司的利益相关者。如果有关上海和苏州公司确实出售给许庆育，这些交易将构成关系人交易，根据上市条例，应该得到独立股东的批准。

然而，两项交易都没有根据有关条例寻求股东的批准，而是根据上市条例当做重大交易和应披露交易处理，因此，向许庆育出售有关上海和苏州公司的交易，规避了跟关系人交易有关的条例。

在凯利板挂牌的艾来得科技，股票停牌已三年。它在2019年5月初停牌，因为审计师对公司的收购交易和未拿回在一个托管户头的约3300万元资金等事项表示关注，它因此被新交所下令委任特别审计师进行调查。后来便爆出公司在该托管户头里的资金都已不知去向，负责该户头的律师则失踪14天后被捕。

据特别审计报告的摘要，按许庆育等人的说法，艾来得科技打算把业务多元化，从现有的金属冲压（精密工程）业务扩充至电子商务。它因此脱售两家中国子公司——艾来得机械（上海）公司（AMSH）和艾来得科技（苏州）公司（ATSU），并且收购电子商务公司Asia Box Office（ABO）和Activpass控股（Activpass）的51％股权。

为了收购ABO，艾来得科技私下售股筹集资金，并在律师楼开设托管户头，把所筹得的约3300万元资金寄放在该户头。但是在完成收购ABO后，该户头继续活跃，并且涉及脱售两家中国子公司和收购Activpass的交易。“托管户头看来是用来方便进行抵销和其他结算。”董事会似乎没有以足够尽职的保护公司的利益。

摘要说，王赐安（负责该托管户头的律师）在狱中的陈述，似乎为之前提出的漏洞或问题提供了合理的解释，即所有这些交易都是预先安排的，以让许庆育退出艾来得科技、接管并继续经营AMSH。但特别审计师没有独立的确凿证据验证王赐安或许庆育的说辞。