新加坡羽总：近期公布单打主教练 李宗伟：不是我

（早报讯）针对李宗伟来我国执教的可能性，新加坡羽总发言人不愿置评，但表示羽总会在短期内宣布单打主教练人选。李宗伟则在接受马国媒体访问时说：“绝对不是我”。

据报道，马来西亚羽毛球传奇李宗伟希望退役后以教练身份回归羽坛，并承认已收到几个亚洲国家的邀请。

《联合早报》今天（4月7日）向羽总询问，是否将聘请李宗伟担任教练。羽总发言人回应表示不愿置评，不过发言人称，羽总将在短期内公布单打主教练人选。对于具体何时公布，羽总表示可能是几天内，也可能是下周。

《星洲体育》今晚对此向李宗伟求证时，他说：“绝对不是我”。

李宗伟接受《星洲体育》采访时表示：“我暂时没有想到要当教练，也没有想要出国，我还会留在马来西亚。”

他说：“我之前确实有对一家英文报的记者透露过有接到一些亚洲国家的执教献议，但我并没有透露是哪些国家，我也没有对这些邀请给予任何承诺，因为目前对我而言最重要的是家庭生活，我目前也很享受退役后的生活。”

“我在19年的国家队球员生涯时，每天忙着训练和比赛，现在难得有机会有更多时间陪伴妈妈和家人，加上这两年因为疫情，我们不能出外，所以我也很开心可以陪伴我两位宝贝儿子李嘉谦与李凯杰成长。”

李宗伟在2019年6月退役，至今已有三年时间。对于未来动向，40岁的李宗伟近日对马来西亚《新海峡时报》说：“我只能透露，有几个亚洲国家已经邀请我担任他们的国家教练。”