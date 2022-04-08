（早报讯）投资者情绪稍微收复，华尔街隔夜股市止跌回升，标普500指数上涨0.43％，道琼斯工商指数和纳斯达克指数则各涨0.25％和0.06％。

美国联邦储备局加息的消息拖累本地股市表现，海峡时报指数连续两个交易日下跌，昨天（4月7日）滑落18.72点或0.55％，收报3404.23点。

周五（8日）可关注个股：

*胜科工业（Sembcorp Industries）昨日飙涨5.9％至2.87元。它闭市后答复新加坡交易所质询表示，公司不清楚为何股价异常波动。为了执行公司转型战略，公司一直评估和战略竞标某些机会。然而，据公司了解，目前并没有交易。

*辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）经理人今早开市前发文告答复媒体询问时表示，经理人会不时审查战略选择（strategic option）以增强和释放辉盛国际信托合订证券持有人的价值，包括来自各方的善意提案。不过，到目前为止未尚未收到书面提案和做出任何决定。

*Adventus控股披露，获得新交所原则上批准发行5亿零100万新股。公司将另外发文告公布新股发行的细节。

*仍在停牌中的新丝路集团（New Silkroutes Group）披露，接到二手承包商SML Solutions发出的索偿信，要求公司在七天内支付18万4936元，否则就会采取法律行动。