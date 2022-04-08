本地股市周五早盘跌0.78％

（早报讯）投资者权衡美国联邦储备局加息缩表的冲击，本地股市今早（4月8日）低开，海峡时报指数中午报3377.83点，跌26.4点或0.78％。

海指早盘最高3402.63点，最低3374.34点。全场成交量6亿3107万股，成交额4亿9397万元，上升股171只，下跌股202只。

占海指权重最大的本地银行股今早给海指下行压力，星展集团（DBS）下跌近2.63％至34.4元，大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）则各跌0.63％和0.41％，报31.55元和12.21元。

亚太主要股市涨跌互见，香港和深圳各跌0.64％和0.38％；悉尼和东京则上扬0.5％和0.03％。

金融服务公司全球市场策略师Ameriprise Financial萨格利宾（Anthony Saglimbene）告诉彭博社，本周股市经历艰难时期，以消化利率将会更高的事实。

另一方面，卓星企业融资（SAC Capital）分析师在报告中说，尽管材料价格上涨、利率上升等对发展商和建筑公司不利，但本地发展项目并不会暂停。提供建筑材料的BRC亚洲（BRC Asia）、泛联集团（Pan United）和福源金属制造（HG Metal Manufacturing）将有强劲需求和稳定利润率，因为可以更高成本转嫁给客户。