一些八旬年长者今打第二剂追加剂

（早报讯）年满80岁并符合接种条件者从今天（4月8日）起可接种第二剂冠病疫苗追加剂，一些年长者今早就前去接种，希望获得更好的保护，避免感染重症。

记者今早来到位于四美地铁站的东北医疗集团诊所时观察到，一个小时内有五组年龄超过80岁的年长者前来接种第二剂追加剂。据了解，他们的前三剂疫苗也都是在同一间诊所接种的。

蔡秀花（83岁）在儿子和孙女的陪同下前来接种，她说：“我是收到诊所的来电就来接种。我没有感染过冠病，打第四针会觉得比较放心。之前打冠病疫苗的时候副作用不会太严重，所以也不会担心打了第四针后的情况。”

黄明夫（81岁）则说，虽然新加坡还是相当安全，但是他知道没有打追加剂的人如果感染冠病，病情可能会比较严重，所以如果可以打追加剂还是应该打。

记者随后也来到位于勿洛民众俱乐部的疫苗接种中心，这里并没有出现人龙，只有约五人在等候，其中四人为年长者。

其中两位前来接种第二剂追加剂的是黄长美（83岁）和林秀琼（81岁）夫妇。黄长美说：“我们每次都会赶在第一天注射疫苗和追加剂来保护自己，我知道有一些年长者还在考虑要不要打，但是这个追加剂是免费的，而且如果真的不幸染病，后悔就来不及了。”

东北医疗集团首席医疗长吴治健医生预计，诊所今天最多能为90名年长者接种。他鼓励年长者前来施打追加剂，也呼吁年轻人鼓励家中的老人这么做。诊所方面也会联系一些病患邀请他们前来接种。

他解释：“美国疾病控制与预防中心的数据显示，在接种追加剂的四个月后对预防住院的保护力会从施打两个月后的91％降低至78％，英国的数据也类似。尤其是年长者免疫力减弱的速度会更快，接种第二剂追加剂能够帮助人体维持更高的免疫水平。”

吴治健也指出接种第二剂追加剂和之前的接种程序类似，须在接种后观察15分钟才能离开。

卫生部早前宣布，从今天起80岁及以上的年长者可在每晚7时前到任何一家接种中心施打第二针追加剂，另外也有超过200家公共卫生防范诊所（PHPC）和部分综合诊疗所可以为他们打针。公众可上www.vaccine.gov.sg/locations查询名单，也能通过当局发出的短信预约接种时段。