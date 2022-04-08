巨灰冠鹤溜走 女佣急拉回家

（早报讯）女子拉着近一人高的巨鸟灰冠鹤拖着走，最后还抱起它“赶路”，引起路人侧目和拍下视频。

社交媒体日前流传的数则视频显示，一名女子带着一只灰冠鹤（Balearica regulorum）出现在靠近麦里芝蓄水池的附近马路上。

网民“Chaosli0n”在周一（4月4日）下午将视频上传到网络论坛Reddit，当中可见女子和她手上抱着的灰冠鹤显得怡然自得。当汽车经过她身边时，还对他们笑了笑。

另一段视频则显示，灰冠鹤疑似溜进汤申路附近的贞安路（Joan Road）的某个私人住宅。

灰冠鹤属濒危物种，主要分布在非洲东部和南部。它也是乌干达的国鸟。

在我国，灰冠鹤也曾出现在去年初结束营业的实里达动物度假村。

网友对这只灰冠鹤是否属于野生或有人饲养而议论纷纷。

《新明日报》已经向国家公园局属下动物与兽医事务组询问这只灰冠鹤的情况。

据《慈母舰》报道，灰冠鹤的主人在接受媒体询问时表示，灰冠鹤在街上乱跑，是因为没有把门关好，女佣必须前去抓它。

她也强调，这只鸟是有执照的，并拥有它的许可证。但她拒绝提供更多有关灰冠鹤的细节。

报道称，饲主必须事先申请《濒危物种国际贸易公约》准证和农粮兽医局进口执照，才能购买这类动物。

上述公约主要是对列出物种的商业贸易加以管控，防止过度消费导致其灭绝。

若非法进口、出口和再出口“濒危物种国际贸易公约”中所列出的品种，每个品种将面对不超过5万元罚款，总额不超过50万元，或坐牢不超过两年，或两者兼施。