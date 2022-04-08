串谋骗劳发局发放津贴 培训员判监20周

（早报讯）培训员没开班授课，却与同伙串谋伪造出席率，在一年多里骗取新加坡劳动力发展局（WDA）发放2万多元培训津贴，他则从中赚取7465元酬劳，今天（4月8日）被判坐牢20周。

54岁的被告马什（Marsh Terranova Tiruchellam）共面对六项伪造文件的控状，他承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑。他也是本案中最后一名被定罪的人，其他四名同伙早前已被判刑。

根据案情，被告于2013年开始在培训顾问公司Loyal Reliance当培训员，主谋刘佩雯当时也是培训员。后者在2014年拉拢被告和另两名培训员加入骗局，也就是在没有提供培训课程的情况下，骗取津贴和赚取酬劳。

团伙当时也与一家水泥公司Yoke Mah的营运经理萧红桦串谋，后者当时认为让员工培训太耗时，影响员工的工作进展，因此答应入伙。

被告之后教同伙如何伪造文件掩盖罪行，他原本负责为Yoke Mah提供六堂在职培训课程，但他在2014年至2015年之间伪造课程出席率，还谎报参与课程的人已通过课程评估。

他接着再把文件提交给新加坡劳动力发展局，让当局误以为相关员工已经接受培训，为此发放2万7068元培训津贴，被告从中赚取了7465元酬劳。

东窗事发后，萧红桦已作出全额赔偿。

主谋刘佩雯和萧红桦在2020年各被判坐牢29个月和20个月。另外两名培训员何国荣和陈宇仁，也在同年分别被判坐牢11周和14个月。

WDA在2016年重组成目前的劳动力发展局（Workforce Singapore，简称“劳发局（WSG）”），而同时成立的新加坡精深技能发展局（SkillsFuture Singapore，简称“精深局（SSG）”）接手原本由WDA掌管的部分职务，并负责重点推动与统筹技能创前程（SkillsFuture）计划。（人名译音）