何殷聪出任羽球国家队单打主教练

（早报讯）新加坡羽毛球总会宣布，委任我国前羽毛球国手、现任新加坡羽毛球国家队单打助理教练何殷聪为主教练。

自印度尼西亚籍名帅穆约在今年1月宣布离任后，新加坡羽毛球队单打主教练的位置就一直空缺。

经过严谨的选拔过程后，羽总从海内外的超过20名申请者中挑出了最佳人选。羽总会长廖振兴说：“何殷聪的经验和对运动员的了解将有助于提高我们国家羽毛球运动员的水平。我们相信，在他的指导下，单打选手将继续进步，不论是在场上还是场下，都能交出出色的成绩。”

何殷聪是我国前羽毛球国手，2011年退役后成为国家阶梯队的教练之一，2018年升任为新加坡羽毛球国家队单打助理教练。

成功当选为新加坡羽毛球国家队单打主教练，何殷聪倍感荣幸。他说：“我要感谢穆约教练的指导，感谢总会给我这个机会。我对总会的未来发展感到兴奋，我们有一些有天赋的球员，让他们和顶级球员一起成长是至关重要的。”

何殷聪也指出，骆建佑和杨佳敏是2024年巴黎奥运会的主要焦点，“但我们依然有很多其他选手值得关注。”

作为国家队单打助理教练，何殷聪为球员的训练、培养和发展做出了杰出的贡献。2018年，何殷聪跟随羽球团队出征共和联邦运动会，随后又率队征战了2019年的菲律宾东南亚运动会，以及2021年的东京奥运会和羽毛球世锦赛。