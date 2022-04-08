涉骗25人签手机配套 五少年被警逮捕

（早报讯）五名少年被指共谋欺骗至少25人签订手机配套，随后拿手机去套现，甚至付费给“跑腿”吸引更多人上当，被警方逮捕。

警方今日（4月8日）发文告指，五名16岁至18岁的少年，因涉及数起共谋欺骗案遭警方逮捕。由于他们犯案时不到18岁，媒体不可泄露他们的身份。

2022年2月至4月，警方接获九名受害者的报案。根据他们的说法，嫌犯提议他们签订附带崭新手机的手机配套，从中赚点外快，也答应缴付每月的电话费。结果嫌犯领了新手机就拿去套现，随后音讯全无。

中央警署查案人员迅速掌握五人的身份，并在两天内逮捕他们。

初步调查显示，五人涉嫌从去年12月开始设骗局，甚至付费给“跑腿”，以吸引更多人上当。

至少有25名受害者被骗，嫌犯获得超过2万7000元的赃款。

涉案的其中两名16岁少年及一名18岁青年，今早被控欺骗罪。控状显示，三人与不明人士共谋欺骗电信公司第一通（M1），谎称会缴付手机配套的费用，使公司在不知情的情况下交出手机。

其中一名16岁少年面对多四项欺骗及抵触滥用电脑法令的罪名，指他在两家银行设立户头，并谎称他是户头的唯一拥有者。他也涉嫌在未经授权下，把两个户头的提款卡和密码交给另一人使用。

欺骗罪名若成立，犯罪者可面对最长10年监禁，以及罚款。