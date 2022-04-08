23人工业区违例办生日派对 13人认罪判罚款

（早报讯）23人齐聚宏茂桥工业区生日派对，警察闻风而至一把捉，其中13人今天（4月8日）承认违反防疫措施，被罚1500元至2500元不等。

13名男女的年龄介于20岁至33岁，其中包括生日派对的“寿星婆”萧韦婷，以及出席者曾思博、隋凯芸、郑威霆、李诗婷、李燕玉、陈大伟、纪茵秀、曾昌盛、杨泽如、杨金辉、王瑞琪和陈艺璇。

没有被告聘请代表律师，他们在承认一项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名后被判刑。其中，年龄最小的陈艺璇案发时只有18岁，因此罚款额较低，罚1500元；另一名被告杨泽如因案发约两个月后又被发现违例群聚，因此被罚2500元，其余11人则各面对2000元罚款。

根据案情，警方在2020年10月23日凌晨1时30分突击宏茂桥5道Northstar@AMK商业中心，发现一个八楼单位有多人聚集喝酒聊天。当时本地的聚会人数限制在五人一组，每组之间也必须保持一米安全距离。

调查显示，这个单位是一名男子惠伟豪（24岁）的办公室。他在案发前一天晚上因感到闷，临时决定替表妹萧韦婷安排生日派对，并邀请了六名朋友。

这六名朋友又叫上他们自己的朋友，原本八人的聚会一下子成了23人的大派对。尽管如此，惠伟豪没有拒绝让他们进入，还准备了烈酒和啤酒热情款待。

控官认为，被告们的行为无疑提高了病毒传染的风险，而且案发地点是在工业区的隐蔽场所，不容易被发觉，必须严惩以儆效尤。

除了早前认罪的两名共犯，另有八名涉案男女的案件仍在审理中，包括举办派对的惠伟豪。（人名译音）