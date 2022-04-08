过去一周约7万6000辆马国注册车申请VEP

（早报讯）新马陆路关卡开通一周以来，共有约7万6000辆马来西亚注册车辆向陆路交通管理局申请车辆入境准证，每份申请大概需要七个星期处理。

陆交局今午（4月8日）发文告说，截至本月7日，共接到7万6000份车辆入境准证（Vehicle Entry Permit，简称VEP）的申请，这是新马陆路关卡关闭前每周平均申请量的六倍以上。

陆交局指出，为了确保所有在新加坡道路使用者的安全，当局会对提交的VEP申请和更新的证明文件进行彻底检查，包括检查是否有有效的汽车保险。根据现有的申请量，每份申请需要约七个星期处理，车主在提交申请时就会被通知所需的处理时间。

陆交局呼吁旅客提前规划，并强烈鼓励休闲旅客推迟出行计划，让有工作需要或想要与家人团聚的旅客能更顺利通关。

VEP申请须通过陆交局OneMotoring网站上的车辆入境准证数码服务（VEP Digital Services）线上进行，我国关卡已不再接受申请，以确保交通顺畅。

申请者应确保拥有以下所有所需文件的清晰副本：身份证或护照、移民通行证如工作准证、车辆注册证、车辆保险证明、路税纸（Vehicle Road Tax Disc）。马国注册车辆车主在出行前须持有陆交局的VEP批准电邮和Autopass卡，没有Autopass卡的人须在陆交局的新山服务中心领取。