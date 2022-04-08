亚股周五跌后回稳 海指重回3400点以下

（早报讯）亚太股市今天（4月8日）跌后回稳但多数小幅回涨，市场继续谨慎消化货币政策收紧前景、制裁俄罗斯等不利因素。

因银行股下跌的带动，海峡时报指数今天跌0.62％或20.95点，闭市报3383.28点，重回3400点以下，三天的连跌最终使全周跌幅扩大至1.05％。

东京股市今天跟随华尔街股市回稳而小幅回涨0.36％，但全周仍挫跌2.46％；香港回升0.29％，全周跌0.76％；悉尼和首尔股市回升0.48％和0.17％，全周小跌0.18％和0.36％；上海回涨0.47％，全周跌0.94％；深圳再跌0.32％，全周挫跌2.21％。

至傍晚时分，美国三大股指期货上涨0.20％至0.27％，WTI原油期货上涨1.22％至每桶报97.20美元，布伦特原油期货上涨0.96％至每桶报101.55美元，欧洲和伦敦股市今天开盘至今分别回弹1.35％和0.93％。现货金价保持在每安士1930美元左右。

新加坡凯基证券分析师陈广治接受《联合早报》访问时说：“今天的表现不佳，主要是由于今天除息日的银行股被抛售。”

路透社引述东京当地券商一名交易员说：“美国联邦储备局的鹰派倾向使得购买增长型股票变得非常困难。同时，美国收益率已经涨了不少，意味着紧缩政策已经反映在价格里，所以股价也不应该下跌太多。”

但一名基金经理表示，股价回稳估计可能是从本周下跌势头“稍微的缓和”。但不确定性并没有减少，实际上在增加，例如，欧盟已决定禁止进口俄罗斯煤炭。

斯摩林股票经纪公司（Smoling Stockbroking）董事总经理布拉德·斯摩林（Brad Smoling）表示，市场有不少负面因素，这使人很容易理解为什么金价会在这些水平上保持坚挺，并有明显的可能性走高。

本地股市整体交易量跌至13亿1000万股，交易总值跌至11亿5000万元。全场上升股243只，下跌股229只。

海指成份股今天涨跌互见，12只股价上涨，14只下跌，4只持平。银行和权重股多数下跌，海指因此欲振乏力。星展集团控股（DBS）股价跌2.72％至34.37元；大华银行（UOB）跌0.54％至31.58元；华侨银行（OCBC）跌0.49％至12.20元；香港置地（Hongkong Land）跌1.60％至4.93美元；新电信（Singtel）跌0.38％至2.65元。

活跃股方面，星展集团控股的交易总值继续遥领全场，达到2亿零527万元，是唯一交易总值上亿元的股票。胜科海事（Sembcorp Marine）交易量1亿4878万股，是唯一交易量超过1亿股的股票。

个股方面，昨日股价飙涨5.9％的胜科工业（Sembcorp Industries），今天回跌0.70％至2.85元。它昨日闭市后答复新交易所质询表示，不清楚为何股价异常波动。为了执行公司转型战略，公司一直评估和竞标某些机会。目前，就公司所知，没有任何可能的交易。

辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）今天股价飙升5.26％，闭市报0.60元。彭博社今早引述知情人士说，正在考虑一项私有化计划，因股价不能反映公司的价值，董事会已批准探讨私有化之事，公司也就此事聘请了金融顾问。信托管理公司今早开市前则发文告答复媒体询问表示，经理人会不时审查战略选择（strategic option）以增强和释放辉盛国际信托合订证券持有人的价值，包括来自各方的善意提案。不过，到目前为止未尚未收到书面提案和做出任何决定。

运通网城房地产信托（EC World REIT）今天股价暴跌10.88％至0.655元，处于19个月来低位，市场关注其贷款能否获得再融资。

信托昨日闭市后透露，据董事会了解，审计师认为信托继续正常营运存在重大不确定性，是因为在发布业绩时，信托还未完成今年5月和7月到期贷款的再融资，因此业绩报告反映信托的流动负债超过流动资产。信托是在披露对新交所询问的答复中透露此事，并表示管理层有信心在有关定期贷款到期之前完成再融资。董事会并不认为信托现阶段继续正常运营面对什么问题，信托的单位也没必要停牌。