疑电池包充电时起火 庙弯一组屋单位客厅烧毁30人疏散

（早报讯）疑充电中的电池包引发火患，庙弯一间三房式组屋单位起火烧了起来，火势蔓延之际，屋里一度传出小男孩大叫“着火了”，所幸一名妇女及时开门，跟相信是儿子的小男生及时跑出来。

火患发生在今天（4月8日）早上8时许，地点是庙弯第38座组屋10楼一间单位。失火的三房式单位客厅全烧毁，窗口脱落，走廊外墙壁被浓烟熏黑，旁边三个单位的电流供应也中断，现场则有大约30位居民在民防赶抵前自行疏散，无人在这起事故中受伤。

住在同层不愿具名的邻居告诉《联合早报》，失火单位住了三人，分别是女屋主、她的女儿和外孙，其中女儿是送餐员。邻居也说，女屋主一般早早外出，事发时家中只有女儿及孙子。

最先发现失火的是女屋主的女儿，她当时正要带儿子去幼儿园，却看见放置在客厅充电的电池包冒出火花，跟着起火。她尝试灭火，可是火势越烧越烈，迅速蔓延。母子俩为了安全起见，最后只好跑出门逃生。

据了解，起火的电池包，来自停在走廊上的一辆电动脚踏车（PAB）。

住在事发单位隔壁的林庆豪（22岁，学生）说，他刚起床就听见邻居家孩子大喊“着火了”，于是赶紧通知家人，然后匆匆忙忙抱起两只宠物狗下楼，连手机都忘了拿。

同样住在10楼的埃里克斯（AlexDizon，50岁）则在目睹单位起火后打电话向民防求助。

“我在早上8时13分拨打995热线求助，跟着自行疏散，没人在这起事件中受伤，是不幸中大幸。”

据记者现场观察，火势并未蔓延至邻居家中，但走廊还是被浓烟熏得一片焦黑，除了失火单位，还有另外三个单位的电流供应被切断。

庙弯居民联系网（Beo Crescent Resident's Network）主席许环杰（45岁）告诉《联合早报》，他们将为失火单位的家庭安排临时住所，也会为受影响的居民提供援助。

民防部队受询时表示，民防抵达事发地点时，滚滚浓烟不断从失火单位出，消防员进入单位后，使用水枪将火势扑灭。初步调查显示，火患疑是在客厅充电的电动脚踏车的电池包引起的。

民防部队也在贴文中提醒公众，要注意防范类似火患，不要为电动脚踏车或电动踏板车充电过久或充过夜，也不要购买或使用非原装电池。

失火原因还有待进一步确认。