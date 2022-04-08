拥有3000多段猥亵视频照片 撰稿人判罚4万2000元

（早报讯）拥有3000多段猥亵视频和照片，加入Telegram色情内容群组的撰稿人认罪，被判罚款4万2000元。

四名男子因涉及传播猥亵内容的Telegram群组被逮捕，被告王明俊（28岁）是涉案四人中，最后一名认罪且被判刑的人。

王明俊共面对11项拥有猥亵内容的控状，与其他三名男子不同的是，他没有上传或传播这些照片和视频，只是下载观看。

毕业自伦敦一所大学，且获得荣誉学位的王明俊，曾因去年7月在《日经亚洲》（Nikkei Asia）撰写的评论引起争议。他在评论中指新加坡的KTV酒廊是非法妓院，而且被犯罪团伙用来洗黑钱，内政部为此发文反驳，指评论传达许多不正确的信息。

案情显示，被告于2018年11月加入传播猥亵内容的Telegram群组。隔年10月，这个共有2万4000多名成员的群组遭公众举报。

结合控方提控的三项罪状，被告在2019年11月6日，被发现拥有超过2000段猥亵影片，以及1400多张猥亵照片。

被告从互联网下载这些内容，有些照片还是他自己拍摄的，画面包括自己、朋友及伴侣。

代表律师促请法官判被告罚款2万7500元。律师称被告因此案丢了白领工作，“被迫”从事蓝领工作，当集装箱拖车头司机，因此“备受煎熬”。

控方驳斥，这个说法不仅侮辱蓝领工人，也不属实，因为被告当时在《今日报》写评论，称他认为疫情使白领工作不受保障，也不喜欢白领工作，才决定投身新领域，这些因素都与案件无关。他还在评论中称所有工作都应该被尊重，为自己迈出第一步感到自豪，显然与律师的叙述有出入。

律师也指被告从遭警方调查至被控上庭的时间长达20个月，过程出现延误。控方却反驳说，此案有四名被告，警方当然需要时间调查及收集大量的证据，辩方无从指责调查过于冗长。

法官同意控方的说法，并指此案对被告的事业造成的影响，是他犯罪导致的后果，不能当做求情的理由。（人名译音）