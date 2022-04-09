我国拟推出较短地契商业用地 更灵活规划土地用途

（早报讯）政府探讨推出地契较短的商业用地，以提供更多灵活空间和选项，协助企业应对快速变化的未来趋势，也让有限的土地资源在较短周期内能够更新用途。

市区重建局去年7月启动的长期规划检讨工作进入第三阶段，当局根据前两个阶段收到的公众反馈，为我国的长期土地用途与基础设施发展，制定一套规划原则及策略。

市建局今天（4月9日）举行首场总结对话会，分享我国未来职场和交通方面的长期规划方向。

总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮在对话会上致辞时说，在未来职场规划方面，政府有意推出地契较短的商业用地，为企业提供更大的灵活性，也确保土地空间能够支持不断变化的商业运营模式。

“这将协助我们适应快速变化的经济趋势。较短的地契也能允许我们更灵活地应对未来的不确定性。”

英兰妮指出，一些地契较短的商业用地也会设在中央商业区（CBD）外，为居民提供便利。政府也会继续推动去中心化，在裕廊湖区、榜鹅数码园区（Punggol Digital District）等地区注入更多办公空间，让工作场所更靠近住家。

她也说，当局也会探讨提供更多共享办公空间，以满足不断变化的需求。

目前大多的商业用地的地契都是99年。市建局说，在规划较短地契的用地方面，当局也要考虑不同利益相关者的考量，如发展商须要收回他们的基础建设成本，以及满足潜在租户的需求。当局正在进行研究，并会在稍后公布更多细节。

与此同时，当局下来也会继续为中央商业区注入活力，如增添混合用途空间与住房，打造邻里居住环境，以及提供更多元的设施与用途。