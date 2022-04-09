今年首三个月新注册电动车 比去年全年多超过一倍

（早报讯）本地电动车充电设施逐步完善，驾车人士对电动车的接受度渐渐提高。今年首三个月注册的新车当中，电动车占了近一成，是去年全年新注册电动车辆的超过两倍。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今天（4月9日）在交通部和陆路交通管理局举办的第三场绿色发展蓝图线上对话会上指出，我国已看到一些车主转向电动车的初步迹象。

去年，新注册的车辆当中，电动车占了3.8％，比2020年多了近19倍。今年第一季，新注册的电动车则占所有新车的8.1%，是去年新注册电动车辆总数的超过两倍。

根据陆交局网站，我国的电动车辆逐步增加，从2017年的314辆，增至2018年的560辆，2019年有1120辆，2020年1217辆，去年共2942辆。目前电动车共计约3600辆。

许连碹指出，大部分驾驶者暂时不考虑电动车的原因主要有三个。这包括电动车的前期费用整体比内燃式引擎车辆高、目前市面上欠缺电动车款选项，及驾驶者担忧是否有足够的充电设施。

她提到，交通部和陆交局正优先解决以上顾虑。这包括推出系列奖励计划，和调整电动车的路税，让电动车更负担得起。陆交局也展开大型招标，委托业者在下来几年，为组屋停车场安装另1万2000个充电桩。

按照计划，到2025年，每个组屋停车场将备有三到12个充电桩，数量将按需求和电力负荷能力而异。

许连碹也指出，开车者在驾驶电动车时，须调整思维、习惯和行为。例如，根据日常活动规划电动车的充电时段，以及知道电动车的剩余电力不需要时刻都在80％以上。

“就像目前大部分的驾驶者，要是车辆还有半桶油，就不会到汽油站添油。”

她指出，电动车的电池要是充超过80％，充电过程将慢下来，变得没有效率。电动车驾驶者也应避免在车辆完成充电后，继续长时间占用充电桩。

“要是早上趁工作时为电动车充电，到午餐时段就应把车移开。至于彻夜充电的驾驶者，这不代表要三更半夜起床移车，而是隔天起床后再把车移开。”