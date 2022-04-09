我国未来或打造无人驾驶车市镇

（早报讯）无人驾驶车辆未来有望成为新的交通模式，政府机构在规划未来市镇时也会把这最新发展考虑在内，让居民将来不仅能更安全与有效率地到达目的地，原本作为马路和停车场用途的土地也能转为其他用途，如打造更多绿色空间。

市区重建局根据公众在长期规划检讨前两阶段的反馈，勾勒出以上的未来交通发展前景。

市建局指出，因无人车具有更精确的导航能力，能更好地适应各种交通情况，这一技术或能改善头尾一里路的衔接，提供较安全和便利的出行选项。同时，透过无人车技术，也能腾出建造道路或停车场的土地空间，以重新设计土地用途与道路基础设施。

市建局说，因无人车技术仍在发展初期，当局会继续观察相关发展，并和业者合作展开测试，探讨在未来扩大无人车使用的可能。

市建局今天（4月9日）举行长期规划检讨工作第三阶段的首场对话会，分享我国未来职场和交通方面的长期规划方向。

总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮在对话会上致辞时说，政府也会加大努力，为一个更以人为中心、减少用车的新加坡做好规划。

“我们不断提升城市设计，以确保新市镇能鼓励人们行走和骑脚踏车，同时提供便利的设施。”

英兰妮说，政府已在一些成熟市镇或地区展开翻新计划，为居民提供更利于活动和进行社区用途的空间。同时，当局也和社区合作，携手提升公共空间。

她也说，不少公众强调，尽管有了新型的交通方式，政府应继续确保公共交通是大多新加坡人可负担得起的。例如，“空中德士”因成本或其他实际原因，无法符合一般人的需求。

“公共交通仍是交通系统的核心，我们会继续将大部分的努力投入在提升和补充现有巴士与地铁服务上。”