男子试图走私网纹蟒 大士关卡被捕

（早报讯）一名男子试图从马来西亚走私两条网纹蟒蛇被移民与关卡局识破，在大士关卡被捕。

根据移民与关卡局和国家公园局今日（4月9日）发的联合文告，被捕男子驾驶用来运输水泥的马国注册卡车，在入境新加坡时，被移民局关卡稽查员要求进行例行检查。稽查员随后在卡车中发现了可疑泡沫塑料箱，箱子的侧面有多个穿孔，相信是被困在箱内的蟒蛇留下的痕迹。

男子声称，泡沫塑料箱内装着食物，但在稽查员进行进一步提问后，他承认箱里装有两条蛇。

由于男子不持有任何进口野生动物许可证，他之后被转交给公园局做进一步的调查。

公园局随后确认，这两条分别长约4.8米和3.8米的蛇是网纹蟒（reticulated python）。

该品种是收录在《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录II的受保护物种。

在濒危物种（进出口）法令下，没有获得准证而走私濒危物种，可面对高达50万元罚款，或最长两年监禁，或两者兼施。

移民局和公园局提醒旅客，切勿在未获得许可证的情况下，携带活体动物入境新加坡。公众可到公园局网站，了解更多携带动物入境新加坡的相关信息。

公众若有任何涉嫌非法进行野生动物贸易活动的信息，可拨打1800-476-1600，向公园局举报，所有信息将会被严格保密。