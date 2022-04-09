计划从狮城回乡 马国夫妻遇假包车公司失定金

马国夫妻计划包车从狮城回乡，岂料被冒牌跨境接送公司骗钱。

苦主林女士（38岁，会计师）告诉记者，自新马边境关闭后，两年多来都没有回家，本来打算在来临长周末和丈夫一同回柔佛昔加末一趟，上网找了跨境接送公司，计划包车回家。

她说，朋友介绍以及网上找的公司，来回两地的服务要价500新元，后来在面簿上找到一家公司打广告，来回240新元，打折后只要200新元。

“当时以为对方是新公司，在做促销，所以和对方通过WhatsApp联系，然后通过马来西亚的银行户头转账了100令吉（大约33新元）。”

转账时，林女士发现对方的银行户头名称和公司名字不符，但以为对方可能是新公司，不以为意。

“对方收到汇款后，还拿了地址，确认了来回时间。”

直到周三（4月6日），林女士才获悉上当，发现骗子盗用他人的招牌和照片来行骗，庆幸发现得早。“虽然被骗的数额不多，但是这期间很多人想回乡，所以公开经历，防止其他人成为下个受害者。”

她说，丈夫的上司得知他们夫妻受骗后，好心借出车子，让他们开车回乡。

公司负责人：车子照片被盗用已报警

一家公司负责人也在网页上公开说明，公司的汽车照片遭盗用，被骗子用来招生意向顾客收钱，直到有顾客向他询问详情，才获悉对方的行径，并表示已经报警处理。

他也在贴文提醒大家提高警惕，以免上当受骗，希望不要有无辜者被骗。