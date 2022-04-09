涉持棍袭同行 69岁摊贩被捕

69岁鱼汤摊贩涉拿嵌有生锈螺钉的木棍攻击同行，昨天（4月8日）被捕，并被带回案发现场约15分钟重组案情。

《新明日报》昨天报道，这起袭击事故发生在昨早约7时15分，地点在联邦通道（Commonwealth Drive）的东陵福小贩中心。被袭击的摊贩王凯辛（51岁）当时坐在摊档外边拔菜边低头看手机，突然被同在一个小贩中心开鱼汤档的阿叔从背后袭击。

对方当时拿着一根三尺长的木棍，棍头还嵌着一根螺钉，朝王凯辛的后脑勺打去，他反击并抢走木棍时，被对方打到手部骨折。事发后，阿叔逃之夭夭，但天网恢恢，过后遭警方逮捕。

该小贩中心摊贩陈女士（60岁）今早受访说，目击约五名警员于昨午约4时30分，带着被捕的阿叔重回现场。她指出，当时阿叔被戴上手铐，低着头从案发档口附近的出入口进入。

“我当时也很怕，不敢看着阿叔。”

她观察到，阿叔昨早干案时身穿蓝色衣，不过昨午被警员带回小贩中心时，是穿着红色衣，约15分钟后被警员带走。

警方受询时表示，一名69岁男子涉及使用木棍伤及男受害者，跟着又拳打另一名女子。51岁受害者在清醒的情况下送院。69岁男子因使用危险武器蓄意伤人被捕，案件在调查中。持危险武器蓄意伤人罪一旦罪成，可面对坐牢长达七年，或罚款，或鞭刑，或两者兼施。