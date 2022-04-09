求职骗局卷土重来 九天17案例损失逾20万元

（早报讯）在网上买电影票就能赚取佣金？求职诈骗层出不穷，与电影票相关的骗局卷土重来，短短九天就有17起报案，损失金额至少20万9000元。

新加坡警察部队今天（4月9日）发表文告提醒公众，骗子伪装成线上营销企业，要求受害者到指定网站注册户头。

随后，骗子会提供来源不明的银行户头，让受害者先转账付款为自己的户头充值，然后才能购买电影票赚取佣金。

受害者起初在完成任务后会收到一笔佣金，让他们误以为工作是真的。然而，骗子会逐渐要求受害者支付更高的费用，以购买“豪华”或“高级”电影票，随后拿了钱就销声匿迹。受害者只有在无法从户头中提取佣金时，才发现自己受骗。

警方自4月1日起，接获了17起相关报案，总损失金额至少20万9000元。

警方建议公众，提防任何看似不劳而获的可疑工作机会。公众也应避免下载来源不明的应用程序，或给不认识或未亲自见过的人汇款资金。

公众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。此外，公众也可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料都将保密。