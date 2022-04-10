王乙康：放宽防疫措施后病例未如预期那样增加

（早报讯）本地放宽防疫措施后每天冠病确诊人数持续减少，这比卫生部长王乙康之前预测的情况要好。

王乙康今早（4月10日）为全国肾脏基金会（NKF）于义顺社区医院开设的新洗肾中心主持开幕仪式时强调，卫生部将继续密切观察下个星期的情况。

他也对医护人和包括全国肾脏基金会在内的机构所作出的努力表示感激。他举例，基金会将根据抗疫措施调整新程序，当医院面对病患增加的压力时，基金会也会作出特别安排，在安全的情况下让冠病确诊病患进行洗肾，缓解医院的压力。

王乙康说：“随着冠病疫情减缓，我们必须回到上游，解决比疫情更具挑战性的问题，包括慢性病。糖尿病就是其中一个，根据上周最新数据，每天有5.7人查出得了肾脏衰竭，比之前的每天5.0人多，如果等到他们需要洗肾再开设洗肾中心，那就太迟了。”

其中，目前肾脏衰竭病患可选择到社区里的洗肾中心进行每周三次、每次四小时的血液透析，或是每天晚上在家睡觉时自行进行十小时的腹膜透析，后者能减少对日常生活的影响。全国肾脏基金会就在义顺社区医院开设本地首个同时为腹膜透析和血液透析病患提供护理的洗肾中心，为不同需求的病患服务。

腹膜透析诊所提供的服务包括为病患进行培训、导管冲洗，以及上门维护器材。护理人员也会为病患检查透析结果和腹膜，提供药物和护理插管处，以及进行辅导以及临床评估。诊所每月可为30名腹膜透析病人提供服务，自2020年12月投入运作以来已看诊计400余次，超过100名病人受惠。

除了腹膜透析诊所，新洗肾中心也具备22台血液透析设备，可服务多达132名病患。洗肾中心获吉宝企业200万元捐款。

该中心也是本地首间坐落于医院内的洗肾中心，基金会主席蓝道义说，中心将同邱德拔医院以及义顺社区医院紧密合作，让病患直接从医院转移至洗肾中心，确保护理不会中断，并能共享病患的信息。