义顺水坝变“垃圾场”

（早报讯）义顺水坝成“垃圾场”！水桶、超市推车、酒罐和塑料垃圾沿岸堆满，公众大叹，这已经不像是新加坡了！

位于我国北部的义顺水坝（Yishun Dam）是居民骑车运动的好去处，约700米长的水坝一面朝实里达下段蓄水池，另一面则是柔佛海峡。

有民众近日来到水坝，发现水坝附近堆满塑料垃圾，十分肮脏，不满地指出这些垃圾破坏了附近美景。

记者昨日（4月9日）走访，发现面朝柔佛海峡的水坝一侧堆着各式垃圾，包括油桶、木板、饮料罐、足球，泡沫箱以及各种塑料垃圾，甚至还有超市手推车，石头缝里也有许多野餐用具，面向蓄水池的一侧则非常干净。

常来运动的黄先生（52岁，技术员）受访表示，水坝20年前还没有这么多垃圾，但近几年越来越多，除了人为造成，相信不少是被海浪“吹”过来的。

“平常有人来钓鱼，但我没见过有人来清理，想下去得走一段比较陡的石头路，也比较危险。”

郭女士（40岁，书记）也说，垃圾严重影响了环境，看着也不舒服，希望有关部门能定期清理，否则这里看起来都不像新加坡了。

《新明日报》去年4月曾报道，内政部长兼律政部长尚穆根带领其义顺集选区团队到水坝附近的实里达岛捡垃圾，一小时内就捡了381公斤的垃圾，其中还包括冷气机。

团队不仅在海滩岸上捡垃圾，也划着皮划艇捡漂浮在水面上的垃圾，捡到的垃圾包括许多塑胶袋、泡沫塑料、网子、绳子以及玩具。