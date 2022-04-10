新游乐场人潮涌 居民忧染疫风险

大巴窑组屋区新设游乐设施，吸引不少家长带孩子到场享受亲子时光，有居民目睹昨天（4月9日）傍晚高峰期一度出现超过300人，担心游乐场变病毒温床。

我国于上月29日进一步放宽防疫措施，包括社交聚会、堂食和家庭访客人数从五人增至10人，公众在户外可选择不戴口罩，但室内仍须戴。

据观察，放宽约两周以来，仍有大部分公众选择在户外走动时戴上口罩，一些人在公园散步或在户外做运动时则把口罩脱下。

《新明日报》接获居民通报，大巴窑一个新开的游乐设施，最近两个周末尤其受欢迎，昨天（周六）下午至傍晚的高峰期，粗略计算有超过300名家长和小孩齐聚玩乐。

这个位于大巴窑2巷第144座组屋前的邻里游乐场Play@Heights Park设有免费的戏水和玩沙设施，还设有淋浴设备，沙池区则有秋千和滑索等。

这名不愿具名的居民表示，昨天周末许多家长不用上班，纷纷带孩子来玩乐，到了傍晚时分人特别多，特别是戏水区，几乎无法自由走动，人满为患。

“虽然有少部分家长选择戴上口罩，但玩耍的小孩子几乎没人戴口罩，嬉戏期间也经常与他人接触。我担心会增加染疫风险。”

记者今早10时许走访时发现，单单一个上午就有超过百名公众出现在游乐场，不少都是全家大小一起出动。

有受访家长表示，虽然对病毒还有所顾虑，但是生活还是得继续过，认为孩子戏水后马上让他们洗澡，并戴上口罩就无碍。

在附近住了8年的Juin拉吉娜（48岁）受访时说，游乐场增加区内的生机，但有时居家工作期间会稍微被外面的吵闹声打扰。

她也透露，四面八方的公众前来玩乐，或导致附近出现了非法停车问题。

“我家后面就陆续出现有人非法停车的情况。”

传染病专家梁浩楠受访时表示，游乐场虽在户外，且有戏水设施，但如果太多人聚集在相对小的空间，仍有一定风险。

他说：“但这跟酒吧、室内用餐等场所的风险相似，或稍微低一点。”

梁浩楠也说，要与病毒共存，就得接受一部分的风险。

他也提醒，小孩子一般不懂得保持安全距离，玩耍后通常也会气喘，大力呼吸，增加病毒传播风险，家长应注意。