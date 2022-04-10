李显龙总理：本区域国家比美国更尊重中国对疫情的处理方法

（早报讯）谈到冠病与抗疫工作，李显龙总理直言，本区域国家比美国更尊重中国处理疫情的做法。

李显龙总理不久前对美国进行工作访问，期间于当地时间4月1日到《华尔街日报》编辑部出席一场对话会。根据总理新闻秘书提供的文字记录，李总理就乌克兰问题、中美关系、新加坡面临的外来影响等问题阐述看法。

与会的《华尔街日报》编辑部人员提问，在美国看来，冠病来自中国，中国封城锁国不是最好的防疫方法，中国产的科兴疫苗也不是最有效。他询问李总理，本区域国家如何看待中国处理疫情的做法。

李总理回应：“我认为太平洋区域比美国更尊重中国的做法。”

他指出，美国严厉指责中国一开始没有迅速发现、公布和消灭冠病，但实际上中国在一个月内就公诸于世，各国也争相作出反应。一些国家反应迅速，另一些国家如美国则后悔没有更快地作出反应。

李总理继续指出，美国特别强调的是，中国当初有可能处理不当以及处理方式不透明，尤其是质疑病毒是否从实验室泄漏。

他指出，当然中国人也许可以从一开始就更加透明，现在也可以更开诚布公地说明当初的状况。但当没有太多根据能证明病毒是从实验室泄漏时，就要求中国证明病毒没有从实验室泄漏，中国人就会反问：我为何要开放我的实验室，以消除这种不合理的要求和猜疑？

李总理也说，实验室里可能还有很多其他事物是中国不愿意透露的，这也合情合理。