李显龙总理：勿把乌克兰危机定义为民主与专制的斗争

（早报讯）中美关系在俄乌战争爆发后进一步恶化，我国总理李显龙提醒，如果把乌克兰问题定义为民主与专制的斗争，将让问题更为复杂。他并呼吁，中美合作实现长期共存，确保不会一直给彼此造成伤害。

李显龙总理不久前对美国进行工作访问，期间于当地时间4月1日到《华尔街日报》编辑部出席一场对话会。根据总理新闻秘书提供的文字记录，李总理就乌克兰问题、中美关系、新加坡面临的外来影响等问题阐述看法。

他在开场白中指出，乌克兰问题让中美关系复杂化，必须非常小心处理。他提醒：“不要顺理成章地把乌克兰问题定义为中国已经站在错误的一边，让问题变成民主主义与专制主义之间的斗争。”

俄乌开战后，美国多次施压中国，批评中国没有谴责俄罗斯，严词警告中国不得协助俄罗斯规避欧美的制裁。北京则强调，中国一向以事情本身是非曲折出发，独立自主作出判断。

谈到相关话题时，李显龙总理在《华尔街日报》的对话会上说，如果涉及主权、独立和领土完整的问题，中国不但不会反对，甚至会私下坚决支持；但一旦把乌克兰危机定义为民主国家与普京独裁政府间的斗争，或说成是民主国家与多个独裁政府之间的斗争，那将把中国也归入错的阵营。

他也直言，中美之间几乎已经完全失去互信，如果希望共存就必需出一些妥协。如果双边关系中八成是敌意或冲突，就无法将剩下两成关系也排除在敌意之外，以为还能在疫情防控、气候变化、贸易等方面合作。

在回应美国的信誉问题时，李总理再次提到，美国两党对于中美关系的立场稳定，但可惜是无益的。他指出：“无论是民主党或共和党，无论是在国会山报、智库、甚至媒体中，有一个根深蒂固的看法，那就是这个挑战者很不一样。如果现在不挑战他，还要等什么时候呢？”对此，李总理更希望看到美国的信誉来自能做出承诺，即使和中国不能共居（co-habit），至少共存。他说：“双方都需要合作，确保不会一直给彼此造成伤害。”

另一方面，李总理也反驳所谓“东升西降”、西方将衰弱的论点，强调他“完全不相信”这种说法，且婉转点出自满的危害。

他明确地说，包括中国在内的世界某些地方，认为美国实行的民主体制讲求权力制衡，应对不了快速变化的世界。他的看法却是，美国面对许多问题，但以此断定美国没有未来，是“非常轻率的结论”。

“这是个赌注，若下错，就需要付出代价。而且错的可能性很大。比如要为过于雄伟的计划，过于自满的假设，以及过于强势的行为引发问题而付出代价。这不只会影响美国也会影响世界各地。”

至于中国在亚太地区的整体战略，李总理分析，中国把太平洋区域视为所谓的近邻，认为这是属于中国的区域；中国也日益对区域内的国家进行投资，中国想交朋友，施展影响力。

中国国家主席习近平曾说过，太平洋足够大，容得下中美两国。对此李总理进一步追问：问题是太平洋是否大到足以让各国与中美都建立友好关系，还是够大到两个大国可以将之一分为二？

他说，中国表示乐意见到一些国家与中美都是友好关系，也不赞成封闭、排他性的群组，但中国同时也表示，区域事务应该由域内国家来解决。对此，李总理指出，域外国家在某些具有全球性影响的区域课题上，也有合法的利益，比如航行自由和区域稳定与安全等。在这种情况下，其他国家也存在于太平洋或希望参与太平洋，这也是许多亚太国家希望看到的。

“区域内的每个国家都与中国有着广泛的关系，都希望抓住中国提供的商机，与中国做生意。但同时，大家也希望在多极化的世界里，保有一定的行动自由和自主权。”

李总理：中国若不在国际贸易体系内 局势将更复杂

早前，李显龙总理在美国外交关系协会的一场对话会上呼吁，给中国一些影响国际体系的空间，例如让中国在国际货币基金组织（IMF）持有股份，或对世界银行发挥影响力。

对此，《华尔街日报》编辑部人员在提问中再次强调，美国与中国接触就是为了让中国更民主，或至少不那么强势或实行扩张主义，但这些都没有发生；相反的，中国一直资助古巴、委内瑞拉等独裁政权，破坏了美国的利益，美国为什么要让中国在世贸组织和IMF等发挥更大的影响力？

李总理反问，如果把中国排除在体制外，目的是让中国变得更穷、更无法成为世界上不稳定因素之一，“你确定世界会因此更稳定吗？”

他接着指出，IMF和世行是在二战后美国处于世界领导地位时成立，一个机构成立时的全球经济平衡情况已出现变化，如果不可能真的防止中国成为世界经济的一部分，那维持现状，对该机构的合法性是意味着什么？

“中国需要国际金融系统，他们拥有数万亿美元的美国国债。它们需要世界贸易体系，因为它们出口产品，在世界各地都有生意往来。让他们成为这个体系的一分子好过把他们排除在外。”

李总理也提到1980年代，世界贸易组织的前身——关税及贸易总协定（GATT）也曾讨论是否要让苏联加入，苏联当年在国际贸易中微不足道，但现在中国在世界贸易中占了相当大的比重，“如果他们不在体系内并且无需遵守相同的规则，我想局势会变得更加复杂。”