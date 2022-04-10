李显龙总理：新美合作紧密不代表我国将涉入美国的战争

（早报讯）新加坡不是美国的盟友，却是美国唯一的“主要安全合作伙伴”。两国长期以来合作紧密，但不代表新加坡会涉入美国的战争，或是当新加坡出事时，会要求美国前来搭救。

我国总理李显龙本月1日出访美国期间，到《华尔街日报》编辑部出席一场对话会。当被问到如何看待本区域战略安全局势的演变时，李总理指出，美国在亚太地区有一些盟友，如日本、韩国和澳大利亚，与包括新加坡在内的一些非盟邦则有着长期的安全合作。

他说，新加坡是美国唯一的“主要安全合作伙伴”，这是专属于新加坡和美国之间的关系，其他国家都是美国的盟友或朋友。

李总理进一步阐明：“我们觉得你们参与本区域事务是件好事，但这并不表示我们会涉入你们的战争，或在我们出事时会要求你们前来搭救。这其中有一定的伸缩性，我觉得最好是维持现状。”

他形象地说，区域的国家并非都想和各方对峙，大家既有各自的朋友，也有一些共同的朋友，新加坡希望为区域建立能将区域凝聚起来，“让大家在决定采取极端解决方案前能三思”的架构。

他也指出，各国在本区域的接触应该是重叠和有建设性的，“这样才不会有前线，也不需要宣称‘这是我的缓冲国’”。

在这意义上，新加坡希望看到中国参与本区域事务，但不希望中国是区域国家唯一的伙伴，而是希望美国和欧洲国家也能参与。对英、法等欧洲国家不时派遣军舰到本区域的做法，李总理对这样的交流表示欢迎。

另一方面，中国通过多项经济和其他计划与本区域接触。李总理以《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）为例，回溯中国最初将之视为威胁，但在研究后宣布有意加入。李总理说，若主张区域国家应该拒绝中国的这类接触，这种看法不仅不现实，而且错误。

反观美国，新加坡、智利等小国曾对美国提出，美国如果加入《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP，CPTPP的前身），将是具战略性的一步，能显示美国正在参与区域内的事务，也让本区域的国家有理由说：“我们和美国站在一起。”但美国的国内政治让这一切变得不可能。

他说，各国不能要求美国重新加入协定，但美国也不应该缺席，应该参与其中，致力改善市场准入和深化与本区域的经济关系。

随着区域的战略和经济平衡改变，美国意识到，必须根据区域其他国家的动作做出调整，也正花费很多精力思考如何应付中国。李总理说，中国的抱负是成为现代化强国，而美国的挑战是能否处理好与中国的关系，让中国以有建设性而非破坏全球体系稳定的方式实现目标。

对话会结束前，被问及乌克兰危机是否说明拥有核武器、增加核威慑力是一股稳定力量时，李总理说，人即使在攸关生死存亡的问题时也未必理智，当拥有核武器的国家越来越多，难保大家都充分了解相互保证毁灭的细微之处，也难保不会发生意外。

“我真的不认为核武器扩散是一件好事，但这将很难避免，而我们只能希望速度能拖慢一些。”