李显龙总理：新加坡政治属于新加坡人 非国人不该参与或资助

（早报讯）新加坡的政治属于新加坡人。如果不是新加坡人，就不应该参与或资助新加坡的政治活动。

李显龙总理本月1日出访美国期间，到《华尔街日报》新闻室出席一场对话会时，被问到美国应如何理解中国资助一些违反美国利益的政权。

李总理回答说：每个国家对于什么是对他国人民政治事务的不当干预有自己的看法，新加坡的看法是新加坡的政治属于新加坡人。

“我想大多数国家也持相同想法。但许多国家确实试图影响他国的内政，这是不争的事实。世界上许多国家都出现这样的干预活动。”

国会去年10月通过防止外来干预（对应措施）法案（简称FICA），让政府更具针对性和精准地对应敌意信息宣传。李总理在《华尔街日报》的对话会上回答另一道提问时，也阐述法案背后的考量。他说，新加坡面对来自世界各地的各种影响，除了与庞大的互联网相连接，新加坡人也都看得懂英文和能说英语。

此外，本地人口多元，有华族、马来族、印度族和其他族群。而本区域其他地方也有大量的华人、马来人和印度人，和这些地区保持联系对新加坡既有用，也很重要。

李总理指出，看着美国和其他国家受到外来势力影响，有些不明显，有些却十分张扬，并往往无孔不入，这让新加坡政府感到非常不安，并“自问我们有什么理由相信这样的情况不会发生在新加坡”。

“环顾这世界，人们有各种理由想要影响我们的态度和政治观点，例如把我们推向某个方向，或让我们的人民意见分歧。”

法国军事学院战略研究所去年9月发表了一份有关干预行动的报告，其中一个章节专门分析新加坡的情况。报告分析，新加坡之所以成为外来势力的目标，是因为新加坡的种族联系。

但李总理也说，该报告也看到，新加坡如何努力构建新加坡人的身份认同，以防范外国势力的介入，使新加坡有别于其他多元种族的国家。