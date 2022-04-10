个人代步工具店屋外起火 无人受伤

（早报讯）个人代步工具不知何故在店屋外起火燃烧，所幸被公众及时扑灭，没有酿成伤亡事件。

这起事故发生在昨晚（4月9日）7时许，地点是勿洛北3街第531座组屋底层的一家诊所外。

根据网上流传的照片，一辆个人代步工具（PMD）在店屋外走廊烧成废铁，还在冒烟，附近墙面和地面都被熏黑，至少八名公众则站在一段距离外围观。

记者今早10时许走访时，被烧毁的个人代步工具已被清走，但现场仍见些许烧焦痕迹。

住在该组屋三楼的居民李耀铨（23岁，国民服役员）说，昨天傍晚正好要出门，又听到“砰”一声巨响，于是下楼查看。“我下楼时火已经灭了，只看到20多人围观，还有三名青年神色紧张地移开脚踏车，他们似乎是到楼下泡泡茶店买吃的。”

据附近居民所述，现场传出巨响不久，就闻到一股烧焦味，由于火势不大，而且很快就被扑灭，居民因此没有自行疏散，后来才看到多辆救护车和警车到场。

民防部队受询时证实，昨晚7时10分左右接获通报，一辆个人代步工具在组屋底层起火。民防人员抵达现场前，公众已用灭火器扑灭火势，没有人受伤。

当局提醒公众应避免类似火患，不符合UL2272防火标准的代步工具有安全隐患，会威胁到公共安全，持有者应立刻送往指定回收商。欲知更多详情可点击链接查询。