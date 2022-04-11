（早报讯）投资者本周将关注新加坡金融管理局周四（4月14日）发布的货币政策，若当局如市场预期进一步收紧政策，可能有利于推动本地股市上扬。

美国股市上周五（8日）表现不一，纳斯达克指数和标普500指数分别下跌1.34％和0.27％，道琼斯工商指数则上涨0.4％。

以下是今天（11日）值得关注的股票：

1.由本地富豪王明星执掌的旅店置业（Hotel Properties）上周六宣布将脱售两家合资公司，从中获得约2900万元的收益。旅店置业已经通过持有80％股权的合资公司HPL Olympia同一个非关联方达成股权认购协议，脱售HPL（Olympia）以及Maple Olympia Propco 4 S.à.r.l（简称Maple）这两家公司的全部股权。

2.八名绿科控股（ecoWise Holdings）的股东发表文告指出，本周四将如期举行罢免公司董事兼副首席执行官曹世宣的特别股东大会。这些股东持有绿科控股大约1亿零700万股，或大约11.3％股权，符合公司法对召开会议的最低股权门槛要求。

3.针对早前发出的除牌通知，亚洲旅游控股（Asiatravel.com）指出，公司已联系其控股股东，但目前没有收到任何回应或脱手献议（exit offer）。董事会表示计划就除牌通知提出上诉。

4.惠胜置地（Hatten Land）今早开市前要求暂停交易，表示稍后会宣布消息。