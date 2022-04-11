假警察诈骗案泛滥 公众需加以防范

（早报讯）“商业事务局”人员称调查洗钱案，要求受害者提供银行户头信息和一次性密码后就消失，警方提醒公众不要上假警察的当。

新加坡警察部队今天（4月11日）发表文告，指身居海外的骗子用带有“+65”开头的电话号码联系受害者。他们假扮银行职员，称受害者的银行户头被滥用，并需提供银行户头信息配合洗钱案调查。

骗子随后以验证户头为借口，要求受害者提供银行登录详细信息和一次性密码（OTP）。

此外，更有自称是警方商业事务局的人员会通过WhatsApp联系受害者，要求他们提供照片和个人证件等信息，以进行备案和调查。

受害者也会收到看似警方信件的虚假照片，误以为自己的确在接受警方调查。

受害者只有在接获银行通知后，才得知骗子已更改户头的联系方式，并进行未经授权的交易。

警方强调，新加坡政府机构不会通过电话或其他没有官方记录的社交平台联系公众，要求提供个人信息以协助调查。

另外，“+”号显示是有关号码是国际号码，若来电者自称是新加坡的机构，公众就应该加以防范，不要接电话，更不要理会指示。

公众不应因来电者施压而冲动行事，在采取任何行动前，可事先咨询信任的朋友或亲戚。

警方也提醒公众避免向任何人透露个人信息、银行户头登录信息和一次性密码。若发现受骗，须立即通知银行。

公众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。

公众也可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料都将保密。