亚太投资情绪负面 海指截至中午跌0.63％

（早报讯）投资情绪受美国加息、中国疫情和俄乌战事等负面因素影响，亚洲股市今早（4月11日）全线下挫，本地股市也无法幸免。

截至中午12点午休，新加坡海峡时报指数下跌21.4点或0.63％，报3361.88点。整体股市交易量7亿9682万股，交易总值5亿4432万元。全场有126只上升股，下跌股有276只。

海指30只成份股几乎全倒，仅有两只股上涨，一只股无起落。领跌的股票包括牛奶国际控股（Dairy Farm International）、丰益国际（Wilmar International）和新加坡航空公司（SIA）。

区域股市方面，香港和深圳股市今早跌超过2％。上海、日本、台湾和韩国股市分别下跌1.75％、0.71％、1.19％和0.46％。

辉立证券研究部主管蔡栋梁接受《联合早报》访问时说：“美国更积极地加息来控制通胀，这可能会冲击经济增长前景，引发衰退忧虑。上海的冠病病例不断激增，也引起市场对中国经济增长前景的担忧。”

泰源公司技术分析培训主管王彬妮受访时指出，拜登宣布美国将向乌克兰运送武器后，投资者担心俄罗斯与乌克兰战争带来的长期影响。另外，美国联邦储备局上周也表示当局很快就会开始缩减资产负债表。

王彬妮预测，海指的支撑点在3350点，若跌破，海指可能会下探3250点附近。阻力水平则在3450点，也就是近期的高位。