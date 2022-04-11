送餐员遭德士猛撞 电单车倒下刺穿腿伤重亡

（早报讯）送餐员在德士站遭德士撞飞，腿部还被电单车的脚架刺穿，两周后伤势过重逝世。验尸官认为，德士司机可能在驶入德士站时猛踩油门，才导致意外的发生。

这起致命车祸发生在去年10月4日下午4时58分许，地点是靠近巴耶利峇广场（Paya Lebar Square）的德士站。不幸丧命的新加坡籍男子是黄秋勇（译音，51岁）。

验尸庭今天（4月11日）针对死因展开研讯，验尸官指这是一场不幸的交通意外。

法庭文件显示，涉事的德士当时在德士站排队，德士站的前方停了几辆电单车，死者就站在他的电单车和另一辆电单车之间。

前方德士载客离开后，68岁的德士司机缓缓驶入德士站，此时他突然听到鸣笛声，一时加速行驶，猛撞死者和两辆电单车，最后德士左边的两个轮子都冲上人行道后，德士才停了下来。

撞击力使死者被抛飞到德士站旁的人行道上，电单车则压在他身上，令他动弹不得。另一辆电单车的骑士目击此事，上前协助时赫然发现电单车的脚架刺穿死者的脚，人行道上满地鲜血。

这名电单车骑士表示事发前听到肇事德士传来引擎声，随后看到德士从他身旁急驶而过，撞上前方的电单车。

根据德士行车记录器拍下的事发经过，死者在车祸后意识清醒，还能移动上半身。

救护人员将死者送往陈笃生医院治疗。他的右肩膀、大腿骨和脚踝骨折，随后陷入昏迷不醒。经过几次手术且在加护病房留医，最终在10月19日，即事发约两周后过世。

死者生前患有酒精性肝病，肝脏严重损坏且硬化，但没有证据显示这导致他死亡。解剖报告显示他是因为身体多处受伤后，多重器官衰竭而去世。

验尸研讯揭露，德士并没有任何机械问题。德士司机在驶入德士站时，突然猛踩油门使德士往前冲，导致意外的发生。警方已排除任何他杀的可能。

死者的姐姐告诉警方，死者生前打两份工，早上在学校食堂帮忙，下午则送餐糊口。

德士司机事发后在疏忽驾驶导致他人死亡的罪名下被逮捕，康福德高企证实他事后没有再驾驶德士。