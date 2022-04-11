抓伤四名肃毒员 吸毒前律师判监

（早报讯）感染爱之病病毒的前律师因嗜毒被捕，但他在保释期间没有按时报到，肃毒员上门逮捕他时，他一度拒捕还情绪激动抓伤四名肃毒员，导致其中一人得进行六种检测，所幸证实没有感染爱之病病毒。

32岁的被告面对两项抵触滥用毒品法令和四项蓄意伤害公务员的控状，他今天（4月11日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢一年又22周。

由于被告感染爱之病病毒，媒体不得报道被告的名字。

根据案情，被告案发前租下一个组屋单位，但屋主后来聘请律师强制清空屋子。

去年3月26日早上10时30分，律师和执达吏（Bailiff）上门时，发现睡房内有一些嗜毒用具，立即通报警方。

警员到场检查时，被告和一名男子刚好回到单位，两人当时情绪激动一度拒捕，但最终双双落网。

被告的尿液被检验出冰毒，他过后获准保释，但他在同年4月21日未按时报到，肃毒员多次上门到被告的父母家都找不到人。

去年7月8日下午3时40分，肃毒员再次上门时，被告正巧回家，肃毒员于是上前要逮捕被告。

不料，被告不仅大飙粗话，还剧烈挣扎。过程中，他挥动手臂抓伤其中一名肃毒员的脖子，导致后者脖子留下伤口，另外三名肃毒员也被抓伤。

肃毒员最终动用武力将被告制服在地后带离现场，在被告睡房内搜出多个嗜毒用具。

由于被告案发时染上爱之病病毒（HIV），受伤的四名肃毒员因此被送往医院接受检查。

脖子被抓伤的肃毒员当时需注射B型肝炎预防针和进行血液检测，他拿了两天病假并完成六种HIV检测，所幸检测结果都呈阴性。庭上没揭露另外三名肃毒员的检测结果。

被告被捕后还押至今已九个多月，律师阿兹里·殷穆兰（Azri Imran Tan）代表被告求情时说，被告曾在著名律师楼工作，也当过无偿律师，但2017年因为工作压力、与伴侣分手和爱犬过世等，让他瞬间陷入低潮。

被告当时曾被诊断患有注意力缺陷多动障碍（ADHD），但医生开出的药没有达到被告预期的效果，被告于是开始接触毒品，结果陷入毒海。被告后来与另一名嗜毒者同住，工作因此大受影响，连房租也付不起，最终因嗜毒而锒铛入狱。

律师说，被告案发时正接受抗逆转录病毒疗法（antiretroviral therapy），当时也检测不出他的HIV病毒载量，因此传染性为零。

律师强调，被告如今悔不当初，已下定决心改过自新，出狱后将重新回馈社会。