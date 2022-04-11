六传“性息”还袭臀 “前辈”非礼女同事监六个月

（早报讯）在执法单位任职的男子，不断发“性息”骚扰年轻女同事，甚至在办公室两次非礼她，被判坐牢六个月。

现年35岁的被告承认两项非礼罪名，另一项抵触防止骚扰法令的罪名交由法官下判时纳入考量。

被告和受害者曾于新加坡边境的某执法单位工作，被告是受害者的前辈。为了保护受害者，媒体不可透露更多关于他们身份的资料，包括具体的执法单位。

案情显示，被告在2020年3月至12月，六次传猥亵信息给受害者，令她感到极其不自在。她多次不回复，但被告继续发信息骚扰她。

2020年12月30日傍晚，两人在工作时，被告突然谈起受害者的臀部。受害者不理会，但被告故意靠近她并摸她臀部。她马上移开，但被告继续跟着她，非礼她的臀部。

不到两小时后，受害者在办公室座位办公，正要下班回家的被告走过来，说要跟她“击拳”（fist-bump）道别。不料，被告这时再用手非礼她的胸部。

事发时，办公室有另一名男同事，但他没有看到事发经过。受害者遭非礼后吓得往后退，撞到男同事的座椅，使男同事转头看发生什么事时，被告才急忙离开。

控方指尽管有其他同事在场，被告仍大胆对女子下手，斥责他的行为厚颜无耻。

受害者当晚向男友倾诉，男友于是带她到警局报案。她不久后决定离职。

称经济不宽裕 刚为人父求轻判

被告在求情时认错，并指他事后失去工作，去年才找到新工作，家里的经济情况因此不宽裕。他也说去年刚成为人父，不希望与孩子分离太久，恳请法官轻判。

控方指职场性骚扰案件难以侦测，更何况年轻职员可能会认为没人会相信或支持她，而不敢举报前辈的行径。控方因此促请法官严惩，以起阻遏作用。